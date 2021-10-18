دوليه

قلب ميلان تأخره أمام ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين إلى فوز 3-2 في سيناريو مجنون، ليعتلي موقتا صدارة الدوري الايطالي، فيما رحّب لاتسيو بعودة لاعبه ومدربه السابق سيموني إنزاغي إلى الملعب الأولمبي في العاصمة روما باسقاطه فريقه الجديد إنتر حامل اللقب 3-1 أول من امس في المرحلة الثامنة، ملحقاً بضيفه خسارته الأولى هذا الموسم. واستأثر ميلان الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة حيث حقق 7 انتصارات مقابل تعادل، بالصدارة موقتاً بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة. في المقابل، رفع لاتسيو الذي حقق انتصاره الرابع مقابل تعادلين وخسارتين، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنتر عند 17 نقطة في المركز الثالث موقتا. وفي «سان سيرو»، تقاسم الفريقان المباراة، فسجل فيرونا هدفين في الشوط الأول عبر جانلوكا كابراري (7) والتشيكي أنتونين باراك (24)، وردّ ميلان بمثلهما في الثاني بفضل المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو (59) والعاجي فرانك كيسييه من ركلة جزاء في الدقيقة 76، قبل أن يحسم الفوز بالنيران الصديقة عبر المدافع الالماني كوراي غونتر خطأ في مرمى فريقه (78).

وعرف المدرب ستيفانو بيولي كيف يعيد الروح إلى فريقه بفضل التبديلات التي قام بها حيث لعب في فترة بأربعة مهاجمين، مدركاً أهمية النقاط الثلاث بمواجهة فريق لم يخسر أمامه في 29 مباراة.

وفي الملعب الأولمبي، سجل أهداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء (64)، رداً على افتتاح إنتر التسجيل من ركلة جزاء أيضاً عبر الكرواتي ايفان بيريشيتش (12)، قبل أن يضيف اصحاب الأرض هدفين عبر البرازيلي فيليبي أندرسون (81) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (90+2). وأقرّ إنزاغي بعد نهاية المباراة لمنصة «دازون» للبث التدفقي أن فريقه إنتر «فقد رباطة جأشه» وانه «لم يكن يجب السماح لهم بالعودة إلى أجواء المباراة».

وتابع «من بين عروضنا الأخيرة، كان الأفضل. فريق مثل فريقنا عندما يكون متقدمًا 1-0 يجب ألاّ يرتكب الكثير من الأخطاء عند محاولته تسجيل الهدف الثاني». ووصف الهدف الثالث بأنه «كان الأسوأ، لأننا لم ندافع بشكل صحيح وتوقفنا عن اللعب. فقدنا تركيزنا وكان لا يزال هناك متسع من الوقت لتعويض الهدف الثاني حتى ذلك الحين».

