دوليه

عاد ليون إلى سكة الانتصارات بعد فوزه الثمين على ضيفه موناكو 2-0، فيما عاد حامل اللقب ليل إلى دوامة الهزائم في الدوري الفرنسي بعد سقوطه أمام مضيفه الوافد الجديد كليرمون-فيران 0-1 أول من امس في المرحلة العاشرة.

ورفع ليون الذي كان تعادل في مباراتيه الاخيرتين في الدوري أمام لوريان 1-1 وسانت إتيان بالنتيجة ذاتها، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس موقتا، فيما تجمد رصيد نادي الإمارة عند 14 في المركز السابع.

ودفع مدرب ليون الجديد الهولندي بيتر بوس بالحارس الالماني يوليان بوليرسبيك الذي بات رابع حارس يحمل الجنسية الالمانية يلعب في «ليغ1» منذ موسم 1950-1951.

وكان نوبل عند حسن ظن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بعدما وقف سداً منيعاً أمام هجمات ليون فصد في غضون أربع دقائق فرصتين للاعب ذاته الكاميروني كارل توكو إيكامبي بداية من تسديدة (22) وثم من رأسية (26). ولاحقاً تألق أمام تسديدة بالقدم اليمنى من رايان شرقي (34)، قبل أن يهدر حسام عوار إلى يمين المرمى (35).

وبدّل البرازيلي لوكاس باكيتا وجه المباراة بعد دخوله في الشوط الثاني بدلاً من شرقي في الدقيقة 66، حيث لعب 3 مباريات في 8 أيام مع منتخب بلاده في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ووصل إلى فرنسا بعد رحلة استغرقت 12 ساعة. ومنح إيكامبي التقدم لفريقه ليون بتسديدة دقيقة هزت شباك نوبل (75)، مسجلاً هدفه الثاني في 10 مباريات في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، قبل أن يضيف البلجيكي جيسون ديناير الثاني بعدما تلقف تمريرة من إيمرسون حولها إلى تسديدة بقدمه اليمنى (90). في المباراة الثانية، ومع استحواذ بنسبة 53 في المئة على الكرة، افتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد مجهود فردي من جوديل دوسو من بنين على الجهة اليسرى وتمريرة عرضية أرضية وصلت إلى بنجامان أندري ومنه إلى الكونغولي فيتال نسيمبا تابعها بقدمه اليسرى في الشباك (32).وسدد كيلرمون 9 مرات على مرمى منافسه منها 3 بين الخشبات الثلاث، مقابل تسديدتين فقط لحامل اللقب من أصل 9.

ورفع كليرمون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر موقتاً، فيما تجمد رصيد ليل عند 14 في المركز التاسع مؤقتا.

