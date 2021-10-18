دوليه

قاد ماركو رويس والمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند العائد من الإصابة فريقهما بوروسيا دورتموند للفوز على ضيفه ماينتس 3-1، ضمن مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني أول من امس.

افتتح القائد رويس التسجيل في الدقيقة الثالثة، وأضاف هالاند الثاني من ركلة جزاء (54) والثالث (90+4)، فيما سجل هدف الشرف لماينتس البديل الشاب جوناثان بوركارت (87). ورفع الفريق «الأصفر والأسود» رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأوّل. وتعافى هالاند من اصابة في فخذه ابعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه وعن مباريات منتخب بلاده في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 خلال النافذة الدولية الاخيرة، فسجل هدفيه الثامن والتاسع في «بوندسليغا» لينفرد بصدارة الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وحافظ رجال المدرب ماركو روزه على سجلهم خالياً من الخسارة على ارضهم في الدوري هذا الموسم، من دون أي دعسة ناقصة مع 5 انتصارات في نفس عدد المباريات. في المقابل، مُني لاعبو المدرب الدنماركي الشاب بو سفنسون (41 عاماً) بخسارتهم الثالثة توالياً في الدوري بعد السقوط أمام باير ليفركوزن 1-0 وأونيون برلين 1-2، والرابعة لهم منذ انطلاق الموسم الجديد ليتجمد رصيدهم عند 10 نقاط.

وحرم لايبزيغ، وصيف البطل في الموسم الماضي، مضيفه فرايبورغ من اللحاق بدورتموند في الصدارة بعدما فرض عليه التعادل 1-1. ورفع فرايبورغ الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في الدوري هذا الموسم، إلى 16 نقطة في المركز الرابع، وبفارق نقطة عن أونيون برلين الخامس والفائز على فولفسبورغ 2-0.

في المقابل، توقفت سلسلة انتصارات لايبزيغ عند 3 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، رافعاً رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

وخسر أينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه هرتا برلين 1-2، فيما فاز بوخوم على مضيفه غرويتر فورث 1-0.وفي ختام مباريات أول من أمس تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت 1-1.

