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أعرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن رضاه على المستوى الذي قدمه فريقه أمام بيرنلي، أول من أمس ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي. وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي 2-0 على ملعب الاتحاد، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني. وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي بي سي»: «تكون الأمور صعبة بعض الشيء عقب التوقف الدولي عندما يتعلق الأمر بالتناغم، كما أنني أعرف جودة فريق بيرنلي الذي يملك لاعبين جيدين». وأضاف: «لعبنا بصورة جيدة لمدة 15 أو 20 دقيقة في الشوط الأول وخلقنا الفرص، وفي آخر 20 دقيقة فقدنا بعض الإيقاع، ومن ثم لعبنا بصورة جيدة للغاية في الشوط الثاني، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف». وتابع: «ركضنا وقاتلنا على كل كرة، بيرنلي يلعب على الكرات الطويلة ويجيد هذا الأسلوب وعليك الدفاع بقوة في الكرات الثابتة، كل شيء كان من الوارد حدوثه في حال نجح كريس وود في تسجيل فرصته التي أتت بالقرب من النهاية». وعن مستوى الثنائي جون ستونز ورحيم سترلينغ، قال بيب: «لعبا بصورة جيدة، كانت مباراة صعبة، وحاولت إخبار الجميع بأن بيرنلي يقاتل ولا يستسلم وبإمكانه الذهاب إلى أي ملعب والتسبب في المشاكل».