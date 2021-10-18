دوليه

أبدى النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مان يونايتد، استياءه من المستوى الضعيف الذي يقدمه فريقه في المباريات الأخيرة، بعد سقوطه أمام ليستر سيتي 2-4 أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي. وقال سولشاير في تصريحات عقب المباراة: «عند النظر بعد المباراة نجد أن شباكنا استقبلت أهدافا فقيرة، وبالطريقة التي لعبنا بها، لا نستحق الحفاظ على تلك المسيرة (عدم الخسارة خارج ملعبه في الدوري)». وأضاف: «اخترت الفريق وهاري ماغواير لم يظهر أي رد فعل، إذا استقبلت شباكنا 4 أهداف، فهذا ربما بسبب قرار سيئ مني». وتابع سولشاير: «لم نقدم مستوى جيدا مؤخرًا، وخسرنا الكثير من النقاط وهذا أمر علينا النظر إليه، نحتاج إلى التغيير». وأتم: «أفتقد للعديد من اللاعبين المميزين من فريد وإدينسون كافاني، لا أضع أعذارا للفريق الذي شارك فهم من أفضل اللاعبين ولكن لم نقدم شيئا».