عقب ساعات من إعلان المغنية البريطانية، أديل أدكنز، عن أغنيتها الأولى منذ ست سنوات بعنوان Easy On Me، ونشرها مقطع فيديو لها على موقع «يوتيوب»، ارتفعت المشاهدات بسرعة خيالية.

حيث حصد الفيديو أكثر من 18 مليون مشاهدة ونحو مليون ونصف المليون إعجاب في غضون ساعات. وكتب المعجبون في التعليقات: «مرحبًا بك مرة أخرى، يا كوين!»، شكرًا على عودتك.

كتبت أديل في إعلانها عن ألبومها الأول منذ ست سنوات، أن تلك السنوات كانت أكثر «فترات اضطراب» في حياتها، لكنها تعاملت مع الصعوبات، وتشعر الآن بسلام أكثر من أي وقت مضى. وسيتم إدراج أغنية Easy On Me في ألبوم الفنان القادم «30». من المقرر إطلاقه في 19 نوفمبر.

وصرحت النجمة في نهاية عام 2018، أن الغناء والتجول لم يجلب لها السعادة.

وتقدمت بطلب لإغلاق أعمالها الموسيقية. كان السبب هو رغبة المغنية في أن تكون مع أطفالها وزوجها في كثير من الأحيان، لكن المعجبين لم يقبلوا ذلك وأطلقوا مجموعة فلاشية تسمى #AdeleChallenge على الشبكات الاجتماعية.

في أبريل 2019، تقدمت أديل بطلب للطلاق بعد ثلاث سنوات من الزواج من رجل الأعمال سيمون كونيكي.

وأثناء الطلاق، وافق الزوجان على الحضانة المشتركة لابن أنجيلو.