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هل سمعت من قبل عن منسوجات مضادة للأشعة فوق البنفسجية وللبكتيريا والفيروسات، وأخرى مقاومة للاتساخ؟ نعم إنها المنسوجات الذكية بخصائصها المتعددة التي رصدتها قناة «العربية»، في حوار مع رئيسة شعبة البحوث النسيجية بالمركز القومي للبحوث في مصر الدكتورة أميرة الشافعي.

وأوضحت الشافعي أن فكرة المنسوجات الذكية قد بدأت بعمل منسوجات وظيفية وهى التي توجه للتغلب على صفة مطلوب التصدي لها.

مثل الملابس المضادة للأشعة فوق البنفسجية، والمنسوجات النسيجية المضادة للبكتيريا والفيروسات، المنسوجات المقاومة للاتساخ والمنسوجات المقاومة للاحتراق وغيرها من الصفات المطلوب إضافتها على الأقمشة وذلك لزيادة القيمة المضافة للمنتج.

وأضافت الشافعي، أنه لا يمكن للمنسوجات الذكية النشطة فقط إدراك التغييرات في البيئة الخارجية، ولكنها أيضًا تستجيب وفقًا لذلك للتغييرات الخارجية. إنه الجيل الثاني من المنسوجات الذكية.

على سبيل المثال، تعد المنسوجات ذات الذاكرة، والمنسوجات القماشية المقاومة للماء والرطوبة، وملابس تخزين الحرارة المتغيرة الطور، ومنسوجات ذات اللون الحراري الخفيف، كلها منسوجات ذكية نشطة.

أما منسوجات الجيل الثالث فهي المنسوجات فائقة الذكاء القابلة للتكيف والتي تتضمن التواصل والاستشعار والذكاء الاصطناعي والبيولوجيا وغيرها من التخصصات عالية التقنية بما يمكنها إدراك التغييرات أو المحفزات في البيئة الخارجية، والاستجابة وفقًا لذلك، والتكيف مع البيئة الخارجية من خلال التنظيم الذاتي.