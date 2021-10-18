وطن النهار

أكدت السفيرة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي أهمية التبادل الثقافي كجسر من جسور التواصل المعزز للتفاهم بين الشعوب وزيادة تقاربهم، مشيرة إلى جهود السفارة المتواصلة في هذا الصدد حتى خلال أزمة «كورونا» حيث أقامت السفارة عدداً من الفعاليات الثقافية الافتراضية التي جمعت الفنانين الأميركيين والكويتيين وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 30 للتحرير والـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعربت رومانوسكي -في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركتها في افتتاح الموسم الثقافي للجنة المرأة الدبلوماسية الذي أقيم مساء أول من أمس في بيت السدو- عن سعادتها لعودة الروح للأنشطة الاجتماعية والثقافية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة «كورونا»، لافتة إلى أن إقامة افتتاح الموسم الثقافي للجنة المرأة الدبلوماسية في بيت السدو فرصة مميزة للتواصل مع الأصدقاء الكويتيين والاطلاع على جانب مهم من التراث الكويتي.

ومن جهتها، قالت الرئيسة الفخرية للجنة المرأة الدبلوماسية الشيخة هالة البدر «تستأنف لجنة المرأة الدبلوماسية نشاطها بتدشين الموسم الثقافي الجديد بلقاء تعارف للترحيب بالسفيرات الجديدات»، موضحة أن اختيار بيت السدو لإقامة افتتاح الموسم الثقافي يعكس أهمية التعريف بالتراث الكويتي الغني والثري، مبينة أن «الثقافة لغة مهمة للتواصل بين الشعوب»، لافتة إلى أن «هذا اللقاء فرصة لتعريف السفيرات وأعضاء السلك الدبلوماسي ببعض عادات الكويت وتقاليدها والتي تعتبر مفتاحاً مهماً لفهم الثقافة الكويتية».

وتحدثت البدر خلال كلمتها عن تاريخ القهوة العربية في الجزيرة العربية والعادات العربية في تقديم القهوة مع التعريف بأسماء فناجين القهوة ومعانيها عند العرب.

وأشارت البدر إلى تنوع الموسم الثقافي الجديد والذي يحمل برنامجا حافلا سيكشف عن تفاصيله لاحقا، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الكويت ومختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية على أرضها.

وبدورها، تناولت رئيسة لجنة المرأة الدبلوماسية سفيرة سيراليون حاجا إشاتا طوماس الأعمال التي قامت بها اللجنة في السابق، وخطط عملها المستقبلية.

وأضافت ان اللجنة تحظى بدعم من الرئيسة الفخرية للجنة الشيخة هالة البدر ونرجس الشطي، موضحة ان اللجنة تضم النساء الدبلوماسيات وزوجات السفراء المعتمدين لدى الكويت واللاتي يعملن على تعريف الشعب الكويتي بثقافات بلدانهن عبر الكثير من الأنشطة التي تنظمها اللجنة.

