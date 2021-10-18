وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا تتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة، كما أن آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش الكويتي سيأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن.

جاء ذلك خلال ترؤس الجابر اجتماعاً بمقر الوزارة، صباح اليوم الاثنين، ضم الجهات المعنية بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتحاق المواطنات الكويتيات بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

جرت خلال الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة بشأن آلية التسجيل والقبول للراغبات في الالتحاق، واستعراض المجالات المخصصة لعمل العنصر النسائي فيها، والتي ستكون في هيئة الخدمات الطبية بمختلف تخصصاتها الطبية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى بقية القطاعات العسكرية المساندة.

وشدد الجابر على أنه سيكون متابعاً وبشكل دائم ومستمر لجميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية، وضمان عملهن في المجالات والتخصصات المساندة والملائمة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن يكن أهلاً للثقة السامية سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وعلى قدر المسؤولية في حمل الأمانة الملقاة على عاتقهن لخدمة وطنهن.

حضر الاجتماع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د. خالد الكندري، ورئيس هيئة الحرس الأميري اللواء الركن حمد الصالح، ورئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح وبعض قيادات الوحدات المعنية.

