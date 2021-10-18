وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن مساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لشؤون الأكاديمية العميد علي عبد الوهاب الوهيب، التقى الطلبة الضباط من الدفعة 47 بصالة الشهداء في لقاء تنويري بعد أن أتموا جميع الإجراءات واجتازوا الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية.

وفي بداية اللقاء نقل العميد الوهيب تحيات القيادات العليا للمؤسسة الأمنية، متمنين لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية موضحا أن قيادات وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على عقد تلك اللقاءات التنويرية مع الطلبة الضباط حيث إنها تعد دافعا وحافزا لبذل المزيد من الجهد الصادق والعمل الدؤوب وشحن همم الآخرين للاقتداء بهم واعتبارهم مثلا وقدوة في خدمة الوطن وأداء الواجب.

ودعا العميد الوهيب، الطلبة إلى بذل المزيد من الجهد والتحدي مع النفس، للوصول إلى الهدف الذي ينشده كل منهم مشددا على أهمية الاستفسار والسؤال عن كل شيء حيث إن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف على المدة الدراسية للطلبة والنظم المتبعة والمستلزمات الضرورية مع التركيز على الالتزام بالتعليمات والضبط والربط العسكري. من جانبهم قدم الطلبة الضباط الشكر والتقدير للقيادات العليا لوزارة الداخلية على دعمهم الدائم والمستمر في رفع كفاءة وقدرة منتسبي المؤسسة الأمنية.

