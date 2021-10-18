وطن النهار

فيما اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عبدالعزيز شعيب، انه وكل قيادات الوزارة المسؤولين في القطاع المالي والاداري حريصون جداً على الموظفين والموظفات في الوزارة، قال: اننا «لن نبخس الموظفين حقوقهم ولكن هناك قرارات منظمة من ديوان الخدمة المدنية التي تحدد آلية الصرف والضوابط». ولفت شعيب في تصريح صحافي على هامش حضوره افتتاح المعرض العالمي للتغذية صباح امس في دور الرعاية الاجتماعية بالصليبيخات، الى ان الضوابط تحدثت عن آلية العمل في البدلات، كما اننا مؤتمنون على المال العام ولن نسمح في هدره بأي شكل غير قانوني، موضحاً ان قرار مجلس الخدمة المدنية نظم آلية الدوام ولا يحتاج الى تعميم حيث انه مطبق في السابق ولم يتغير شيء. وحول الحفل، قال شعيب: «تشرفنا في اليوم العالمي للتغذية لافتتاح المعرض بحضور عدد من الشركات المعرض الذي نظمه قسم التغذية في ادارة الخدمات العامة». من جانب آخر، اجتمع وكيل الشؤون عبدالعزيز شعيب أمس في مبنى الوزارة مع قيادات الرئاسة العامة للحرس الوطني وذلك على خلفية بروتوكول التعاون الموقع في 14 يناير 2019م في مجالي التنمية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية.

