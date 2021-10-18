وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ستغلق حارة الأمان على طريق الفحيحيل السريع باتجاه مدينة الكويت وذلك لتأمين ثبات أغطية الخدمات ابتداء من أمس وذلك حفاظا على سلامة مرتادي الطريق.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي أن الإغلاق يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة مرتادي الطرق وحماية لارواح قائدي المركبات وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق والمحاور الرئيسة.

وأهابت الوزارة بجميع مرتادي طريق الفحيحيل السريع توخي الحيطة والحذر والتزام تعليمات رجال المرور والتقيد بالعلامات الإرشادية والمرورية ومراقبة حدود السرعة لضمان سلامة الجميع.

