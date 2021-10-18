وطن النهار

قررت محكمة التمييز الدائرة الاولى امس برئاسة المستشار احمد العجيل تأجيل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين في قضية «النائب البنغالي» والمتهم فيها قياديون في وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة، ونائب سابق الى 28 نوفمبر للحكم، كما أمرت المحكمة باحالة النائب السابق الى السجن المركزي، وأمرت بإخلاء سبيل النائب الحالي سعدون حماد بلا ضمان.

وفي احداث جلسة أمس حضر المتهمون جميعا من محبسهم كما حضر النائب الحالي سعدون حماد المقضي ببراءته والنائب السابق المحكوم الذي سلَّم نفسه قبل الجلسة وطالب دفاع المتهمين جميعا بوقف نفاذ الحكم والغاء الاحكام الصادرة ضدهم وببراءة موكليهم الا ان المحكمة رفضت طلبات وقف النفاذ. وكانت محكمة الاستئناف الجزائية قضت بحبس متهمين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ. وقررت «الاستئناف» تأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس مرشح سابق 4 سنوات، وحبس عامل سابق في شركة النائب البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين برّأت النائب السابق سعدون حماد.

