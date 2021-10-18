وطن النهار

وقّع وزير النفط وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. محمد الفارس مع وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري بروتوكول تعاون بشأن مشروع مركز الإرشاد الأكاديمي الذي أُطلق أخيرا.

وقال الوزير الفارس في تصريح صحافي بهذه المناسبة إن مشروع المركز يأتي تحقيقا لأهداف وزارة التعليم العالي في إرشاد الطلبة للالتحاق بالجامعات المميزة من خلال تقديم التحفيز والتوجيه اللازمين لانضمامهم إلى تلك الجامعات.

وأضاف أن هذا البروتوكول من شأنه تعزيز التعاون المباشر بين الجهات المعنية من أجل تطبيق الخطط والبرامج والأهداف والارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره وتحقيق التكامل في رعاية الشباب في القطاعين التعليمي والأكاديمي.

وأكد دعمه الكامل للمبادرات والاتفاقيات بين مؤسسات الدولة المختلفة تحقيقا لأهداف الخطة الإنمائية ورؤية «الكويت 2035»، موضحا أن المبادرة تعتبر انعكاسا لما تقوم به هيئة الشباب من جهود تتواءم مباشرة مع أهداف وزارة التعليم العالي.

من جانبه، قال الوزير المطيري في تصريح مماثل إن أجهزة الدولة مجتمعة تعمل لدعم الشباب وتهيئة كل السبل أمامهم بمختلف المجالات الشبابية لأنهم يمثلون مستقبل الوطن.

وأضاف أن التعاون بين الجهات الثلاث سينعكس إيجابا على الشباب وينير الدرب أمامهم، مؤكدا الحرص على تسخير كل الإمكانات لتحقيق تطلعات الشباب وأمانيهم.

وبيّن أن إطلاق هيئة الشباب مشروع مركز التوجيه الأكاديمي في المراكز الشبابية يهدف إلى توجيه طلبة المدارس وإشادهم نحو الالتحاق بالجامعات المتميزة ومساعدتهم على استيفاء شروط القبول فيها بما يتوافق وضوابط وزارة التعليم العالي.

