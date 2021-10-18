وطن النهار

ضمن استعدادات كلية العلوم في جامعة الكويت لبدء الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2021/2022، أعلن المدير الإداري بالكلية يوسف محمود العسعوسي بأن كلية العلوم قد أتمت جميع تحضيراتها واستعداداتها في كل المجالات، حيث تم إنجاز كل المتطلبات الأكاديمية والطلابية، من خلال تشكيل فرق عمل بالتعاون ما بين قسم الخدمات والمتابعة بمكتب المدير الإداري ومكتب التوجيه والإرشاد ووحدة تكنولوجيا المعلومات والجمعية الطلابية، وذلك استعداداً لاستقبال الطلبة وتوجيههم وإرشادهم لجميع القاعات والفصول الدراسية في مباني كلية العلوم وتوفير خدمات الدعم لهم.

وأكد العسعوسي حرص إدارة الكلية بالتعاون مع مكتب التوجيه والإرشاد على إعداد باركود «رمز» للقاعات والفصول الدراسية والمختبرات العلمية لتسهيل سرعة وصول أبنائنا الطلبة لكل مواقع الكلية بسهولة ويسر، وسيتم نشر ذلك الباركود في موقع جامعة الكويت الرسمي وموقع كلية العلوم الرسمي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، كما تم التنسيق مع الجمعية الطلابية لتوزيعها على الطلبة.

وأشار إلى أنه قد تم تخصيص مختبرات حاسب آلي للطلبة الدارسين لاستخدام أجهزة حاسب آلي مخصصة للدراسة (online) وذلك في حال تعذر استخدامهم حواسيبهم المحمولة الشخصية حرصاً على متابعتهم الأكاديمية، كما وفرت كلية العلوم قاعات دراسية مخصصة للطلبة الذين يرغبون في الحضور والدراسة في الكلية بنظام (online) من خلال استخدام أجهزتهم المحمولة الشخصية حرصاً على توفير المكان وخدمة الإنترنت للطلبة، وكذلك تم تخصيص قاعات دراسية للطلبة لاستخدامها للدراسة والمراجعة الأكاديمية.

وأوضح العسعوسي بأنه تم التنسيق مع الإدارات المعنية في الجامعة لتوفير احتياجات الطلبة حيث تم التنسيق مع إدارة التغذية لتوفير خدمات التغذية من خلال تشغيل الكافتيريا وشركات التغذية ومكائن الخدمة الخاصة بتقديم الوجبات والمشروبات حرصاً على تقديم أفضل خدمة للدارسين والأكاديميين.

وذكر بأنه تم التأكد من جهوزية مباني كلية العلوم في القاعات والمختبرات والمكاتب من حيث جهوزية الأنظمة «أنظمة التكييف/ الإضاءات/ أجهزة الإنذار/ دورات المياه) وتوفير الصيانة الدورية لها والاستجابة الفورية لطلبات مراكز العمل عند الاتصال أو إرسال نموذج الصيانة للطلبات العاجلة بالتعاون مع إدارة الإنشاءات والصيانة، مضيفاً بأنه قد تم التعاون مع إدارة المكتبات لفتح مكتبة كلية العلوم لاستخدامها من قبل الطلبة والهيئة الأكاديمية لما تحتويه المكتبة من مراجع علمية يتم استخدامها بشكل مركزي لندرتها ونوعيتها.

