وطن النهار

بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام عن الدراسة باشر طلبة واساتذة كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح أمس بعد قرار العودة مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

فيما تباينت حركة دخول الطلبة بالكليات والمعاهد بكل سهولة ويسر دون حدوث أي عقبات وفي تواجد مسؤولي إدارة الأمن والسلامة بالتطبيقي للكشف عن شهادات التطعيم للطلبة والأساتذة عبر برنامج هويتي، وحضور متواضع من جانب الطلبة مع تطبيق الاشتراطات الصحية بالتباعد. خاصة وأن المحاضرات عبر الاونلاين لا تتجاوز 70 % للمواد النظرية. من جانبه هنأ نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام جميع منتسبي الهيئة من اعضاء هيئتي التدريس والتدريب والاداريين والطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي والعودة للمقاعد و القاعات الدراسية بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف العام.

وقال الفجام في تصريح لـ «النهار»: إن الهيئة أتمت استعداداتها لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسية 2021/2022، مع المحافظة على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على صحة جميع منتسبي الهيئة.

وذكر الفجام بأن إدارة التطبيقي شكلت لجاناً في الأشهر الماضية وقامت بزيارة جميع الكليات والمعاهد للتأكد من جميع التجهيزات للعودة للمقاعد الدراسية واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال تنظيم عملية الدخول والخروج واخذ درجة الحرارة والمحافظة على التباعد الجسدي في الكليات والمعاهد، مشيرة إلى ان جميع مديري قطاع الشؤون الادارية والمالية يقومون بالزيارات الميدانية على مختلف كليات والمعاهد للتأكد من توفير جميع المستلزمات والاجهزة الوقائية وذلك لبدء العام الدراسي دون أي مشكلات.

ودعا الفجام إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، داعيا الله ان يحفظ الجميع وان يرفع الوباء والبلاء علينا وعلى البشرية كافة.