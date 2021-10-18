وطن النهار

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بياناً صحافياً تقدمت فيه بتهنئة الشعب الكويتي وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بعودة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد إلى أرض الوطن وندعو المولى عز وجل له بدوام الصحة والعافية، كما نهنئ أعضاء الهيئة التدريسية وجميع العاملين بالجامعة والموظفين والطلبة ببداية العام الجامعي الجديد وبداية عودة الدراسة الحضورية تدريجيا. وقالت الجمعية في بيانها: إنه ومع بداية العام الجامعي الجديد فمازالت جامعة الكويت تعاني من فراغ إداري هو الأكبر في تاريخها حيث تتجاوز نسبة الفراغ في شاغلي المناصب الإدارية في الجامعة إلى 95 % فمدير الجامعة وأغلب نوابه وأغلب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام مكلفون مؤقتاً بهذه المناصب، ولاشك في أن مثل هذا الوضع الهجين يؤثر في تمكين الجامعة من القيام بدورها المنوط بها كجامعة حكومية وطنية وحيدة في الكويت. وتابعت: ولاشك في أن تأخير تعيين مدير للجامعة بالأصالة هو السبب المباشر نحو تأخير تسكين المناصب الإدارية والأكاديمية الشاغرة، لاسيما بعد أن انتهت لجنة اختيار مدير الجامعة من أعمالها ورفعت تقريرها إلى وزير التعليم العالي. وأضاف البيان: تواصلت جمعية أعضاء هيئة التدريس مع وزير التعليم العالي د. محمد الفارس وبينت له ضرورة الاختيار وفقا للتشريعات المنظمة والمعايير الأكاديمية. وشددت الجمعية على أن يجري اختيار شخصية أكاديمية خالية من الشبهات بأنواعها والمشاكل الأكاديمية والإدارية. واختتم البيان بأن تأمل الجمعية في الانتهاء من ملف تعيين مدير الجامعة قبل بداية العام الجامعي الجديد وعدم تسويف البت فيه حتى يتمكن المدير الجديد من القيام بدوره الأكاديمي والوطني وقيادة الجامعة والتصدي للقضايا المهمة كتصنيف الجامعة وتشجيع بيئة البحث العلمي وتحفيز التميز الأكاديمي.

