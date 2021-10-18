الأولى

أصبحت الكويت على موعد في هذه الأيام مع عودة النواب السابقين والناشطين السياسيين الموجودين في الخارج إلى أرض الوطن، وذلك بعد قرب صدور عفو خاص عنهم حيث عمت البلاد أمس حالة من التفاؤل الكبير بنجاح الحوار الوطني الذي دعا اليه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وكشف مصدر مطلع لـالنهار ان العفو الخاص سيواكبه استقالة الحكومة ومن ثم إعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف: ان المشاركين في الحوار الوطني سيتشرفون بمقابلة القيادة العليا للاستفادة من توجيهاتها تجاه التعاطي مع المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها البلاد، لافتاً إلى ان الحوار الوطني سيستمر في الأيام القادمة لبحث بعض الملفات والقضايا والقوانين العالقة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والتروي.



وكان النائب الصيفي الصيفي قال في تغريدة له: العفو من أهل العفو.. نواف الكبير بحكمته وعطائه وعفوه، العفو في قضية دخول المجلس نصر لكل من يحمل رأياً إصلاحياً.. ستكتب صفحة جديدة بتاريخ الكويت عنوانها نواف الكبير والإصلاح والبناء والتنمية من أجل الكويت.. وسنحافظ على المكتسبات الدستورية وسنسلمها لمن بعدنا دون مساس أو تهاون.