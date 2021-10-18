الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن إتاحة الفرصة لنصف المجتمع من المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة.

جاء ذلك في بيان صحافي لوزارة الدفاع خلال ترؤس الجابر اجتماعا بمقر الوزارة أمس ضم الجهات المعنية بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتحاق المواطنات الكويتيات بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وقال الجابر إن آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش سوف يأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن.



وشدد على أنه سيكون متابعا وبشكل دائم ومستمر لكل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية وضمان عملهم في المجالات والتخصصات المساندة والملائمة متمنيا لهن التوفيق والنجاح وأن يكن أهلا للثقة وعلى قدر المسؤولية في حمل الأمانة الملقاة على عاتقهن لخدمة وطنهن.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة بشأن آلية التسجيل والقبول للراغبات بالالتحاق واستعراض المجالات المخصصة لعمل العنصر النسائي فيها والتي سوف تكون في هيئة الخدمات الطبية بجميع تخصصاتها الفنية والإدارية اضافة إلى بقية القطاعات العسكرية المساندة.