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توقع المدير الاقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عصام ابو سليمان، تكبد الاقتصاد الكويتي خسائر بقيمة 17 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي بسبب جائحة كورونا، فيما قدر نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنحو 5.3 % مع تحسن النفط الذي سيدعم التعافي. (طالع ص09)

وأكد ابو سليمان ضرورة ان تحول الكويت انتباهها الى التحديات بعيدة الأمد فيما يتعلق بالاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط وتنفيذ خطة تنمية الكويت الجديدة 2035، مبينا ان الاصلاحات الهيكلية الهادفة الى التنويع من شأنها تمكين الدولة من مواجهة اي ازمات مستقبلية على اسس اقوى.



وبين ان الكلفة التقديرية التراكمية للجائحة من حيث خسائر الناتج المحلي الاجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ستصل بحلول نهاية هذا العام لنحو 200 مليار دولار.

وأضاف ان تلك التكاليف حسبت من خلال مقارنة الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة في حال لم يجتاحها الوباء، موضحا ان الكلفة بالنسبة لدول الخليج تقدر بـ 120 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع خسارة في النمو الاقتصادي بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بتوقعات المجموعة لعام 2019.

وقال ان زيادة انتاج النفط وارتفاع اسعاره الى جانب الانتشار السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عوامل ستدعم التعافي الاقتصادي في الكويت خلال 2021.