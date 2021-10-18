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اصطف المصلون في الحرمين المكي والنبوي لأداء صلاة فجر أمس لأول مرة منذ عام ونصف العام، دون أن يطلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي الذي كان معمولا به للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب قرار السلطات السعودية عودة الحرمين بداية من يوم أمس الأحد إلى استقبال المصلين بطاقتهما الاستيعابية الكاملة.

وتداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظة توجيه إمامي الحرمين المصلين قبل صلاة فجر أمس بالتراص وسد الفُرج والفراغات، بخلاف ما كانت عليه الحال لأشهر طوال من المطالبة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.



كما نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على تويتر صورا للمصلين والمعتمرين تظهر فيها عودة الصفوف المتراصة مجددا إلى الحرمين المكي والنبوي مرفقة بعبارة استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا.

وقبيل ذلك، أزال القائمون على شؤون الحرمين مساء السبت ملصقات التباعد الجسدي داخلهما.

كما أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحواجز المحيطة بالكعبة، وفق ما تظهر مقاطع فيديو نشرتها.

وفي مارس 2020 قررت السلطات السعودية للمرة الأولى في تاريخها إغلاق صحن الكعبة ووضع حواجز حوله ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي كورونا.

وترافق ذلك مع قرار للسلطات بتعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين.