الأولى

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن حسم مصير التجديدات المرتقبة للقيادات الحكومية قريباً، لافتة الى أن تقييماً شاملاً يتم إجراؤه لجميع القيادات ممن تنطبق عليهم شروط التجديد لمعرفة مدى استحقاقهم -من عدمه- للتجديد. وتوقعت المصادر، إجراء تغييرات كبيرة ومرتقبة، خاصة وأن قصوراً لافتاً شاب أداء البعض خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفتت الى أن التدقيق على ملف الإنجازات والتعرف على مواطن القصور يجعل جميع تلك القيادات تحت أعين الفحص والتدقيق الشامل.

وبينت المصادر أن الكثير من المناصب القيادية باتوا تحت المجهر، حيث سيتم اختيار الكفاءات القادرة على الانجاز وفقاً للرؤية التنموية المطلوبة خلال المرحلة القادمة.

وأضافت أن الشواغر التي تعانيها بعض الجهات الحكومية سيتم حسمها بعد اعتماد متطلبات تلك الجهات للمتقدمين لتلك الشواغر في جميع الجهات، لتيسير العمل الحكومي وسد النقص الذي تعاني منه بعض الجهات.