الأولى

أحالت لجنة العاصمة في المجلس البلدي دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق إلى إدارة الفتوى والتشريع لتزويدها بآخر المستجدات القانونية حول المشروع، في وقت وافقت على تخصيص موقع نقعة الشملان الكائنة في الواجهة البحرية المرحلة الثالثة لمصلحة مؤسسة الموانئ الكويتية.

واكد رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل ان اللجنة أبقت على الجدول اقتراح الخريطة الزلزالية للكويت، في حين وافقت على استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية الكائنة في منطقة الدوحة.

وأشار المعجل إلى أن اللجنة وافقت على طلبات وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة ضاحية عبدالله السالم، ومحطة تحويل ثانوية في منطقة الخالدية قطعة 1، في وقت حفظت كتاب محافظ العاصمة بشأن تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات.