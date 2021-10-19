المطيري: «الألعاب الخليجية» تأصيل لروابط الأخوة

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ترأس وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقرر اقامتها في البلاد خلال الفترة من 9 الى 19 يناير المقبل.

واكد الوزير المطيري في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس الاحد بمقر الهيئة العامة للرياضة على اهمية الاستعداد المبكر من قبل جهات الدولة المعنية بالبطولة لانجاح هذا المحفل الرياضي الخليجي الذي يشهد مشاركة الأشقاء من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بـ 15 لعبة جماعية وفردية.

وقال ان هذا التجمع الرياضي الاخوي من شأنه تأصيل روابط الاخوة والمحبة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار ان الرياضة هي لغة تواصل وبناء وميدان للتعارف والاخاء بين أبناء الخليج مبديا ارتياحه لما اطلع عليه من خطة تنفيذية معدة من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية لاستقبال هذا الحدث الرياضي المهم. ولفت الى انه وجه بضرورة تسهيل وتأمين الاجراءات كافة لدخول الوفود الرياضية المشاركة بالدورة وفقا لأحكام وقوانين الدولة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بدولة الكويت في شأن جائحة (كوفيد 19) لحماية الجميع. وكان الاجتماع الذي شهد حضور نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وباقي أعضاء اللجنة اعتمد تشكيل الهيكل التنظيمي للجنة العليا كما تم تشكيل المكتب التنفيذي للدورة وتفويضه بعض الاختصاصات. وتشمل الدورة اقامة منافسات رياضية في العاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة اضافة الى السباحة والعاب القوى والكراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة ورياضة الألعاب الالكترونية.

