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«الكويت» يواجه اليرموك بـ «الشباب»


تستكمل اليوم الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية بإقامة 3 مباريات تجمع النصر مع الفحيحيل في الـ 07:45 مساءً على ملعب ناصر العصيمي ضمن المجموعة الثانية، والكويت مع اليرموك في التوقيت ذاته على استاد مبارك العيار ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد اليوم أيضاً مواجهة السالمية مع خيطان في الـ 05:45 على ملعب نايف الدبوس.
وجمع النصر 3 نقاط من مباراتين بعد خسارته أمام التضامن برباعية نظيفة في الجولة الأولى، ثم فوزه في الثانية على الصليبخات 2-0، في حين يملك الفحيحيل نقطة واحدة من تعادله التضامن 0-0. أما المجموعة الثالثة، فيتصدرها السالمية بـ 6 نقاط من مباراتين، يليه الكويت وخيطان برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم اليرموك والجهراء بلا رصيد. ويلعب الأبيض مباراة اليوم أمام اليرموك بفريق الشباب لارتباط الفريق الأول بمواجهة المحرق البحريني غداً ضمن الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي.


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