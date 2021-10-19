فوز جديد للسالمية في «اليد»

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سقط كاظمة في فخ التعادل أمام الفحيحيل 26-26، فيما واصل السالمية عروضه القوية وهزم القرين 31-22 أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد. وبهذه النتائج رفع السالمية رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً من 4 انتصارات دون هزيمة، فيما بقي رصيد القرين خالياً من النقاط، في الوقت الذي حصل فيه البرتقالي والأحمر على نقطة لكل منهما ليرتفع رصيد كاظمة إلى 5 نقاط، في حين حقق الفحيحيل نقطته الأولى في البطولة.

في المباراة الأولى فرض السالمية ايقاعه بسرعة على مجريات اللقاء بفضل تميز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي. وتألق لدى السماوي محترفه التونسي محمد فراد الذي ساهم إلى جانب اللاعبين المحليين في فرض سيطرة الفريق طوال اللقاء ورفع الفارق في نهاية المباراة إلى 9 أهداف لينفرد السماوي بصدارة الترتيب قبل لقاء الكويت والقادسية الذي اقيم في وقت متأخر مساء أمس. ويقود السماوي المدرب السعودي فاضل آل سعيد الذي يقدم مع الفريق مستويات مميزة لغاية الأن.

وفي المباراة الثانية كانت الندية والاثارة حاضرة بقوة إذ حاول البرتقالي العودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته أمام الكويت في الجولة الماضية فيما سعى الفحيحيل إلى ايقاف سلسلة هزائمه. وتساوت الكفتان طوال اللقاء في ظل رغبة كل طرف في تحقيق الانتصار، ووصلت الاثارة إلى ذروتها في الثواني الأخيرة من اللقاء قبل أن يتعادل الفريقان 26-26 في نتيجة عادلة منحت كل جانب نقطة في سلم الترتيب.

ويعتبر الكويت والسالمية الأكثر تحقيقا للقب الدوري، بتتويجهما 11 مرة يليهما العربي 10 ألقاب وكاظمة والقادسية 6 والصليبخات والفحيحيل 5 وخيطان لقبين.

