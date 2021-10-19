تأجيل انطلاق «سلة الأولى» إلى الخميس

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قرر اتحاد كرة السلة تأجيل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى الذي كان مقرراً أمس إلى بعد غد الخميس. وجاء تأجيل البطولة بسبب صعوبات واجهت الأندية في انهاء إجراءات قدوم محترفيها وهو ما دفعها إلى طلب تأجيل البطولة بضعة أيام الأمر الذي وافق عليه الاتحاد. وكان من المفترض أن يلعب في الجولة الأول العربي مع الصليبخات والنصر مع التضامن، لكن بعد تأجيل البطولة ستشهد الجولة الأولى مباراتي العربي مع الصليبخات، ومنتخب الشباب (تحت 19 سنة) مع نادي الشباب. وكان الاتحاد أجل أيضاً انطلاق منافسات دوري الدرجة الممتازة الذي كان مقرراً في 17 أكتوبر الحالي إلى غدا الأربعاء حيث سيلعب في الجولة الأولى القرين مع الكويت حامل اللقب، والقادسية مع الجهراء.

