وصول «طاولة المعاقين»

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وصل فجر أول من أمس وفد منتخب كرة الطاولة لذوي الإعاقة المشارك في بطولة كوستا برافا المفتوحة التي اختتمت في مدينة برشلونة الإسبانية، وفاز «أزرق الطاولة» بميداليتين ذهبية وبرونزية أحرزهما اللاعب يعقوب الخليفة (فئة 3) في منافسات الفرق والفردي، وقد شهدت البطولة مشاركة الكثير من المنتخبات الأوروبية مثل فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وايرلندا، وألمانيا، وبلجيكا، وروسيا، وهولندا بالإضافة إلى الصين.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية لكرة الطاولة رئيس الوفد دعيج الهاجري أن المشاركة في البطولة الدولية في برشلونة جاءت ناجحة بدرجة كبيرة، بعدما تمكن الخليفة من إحراز ميداليتين، بالإضافة إلى مشاركة إيجابية وفاعلة للناشئين محمد الرشيدي، وفهد العتيبي، واكتسابهما مزيدا من الخبرة التي تؤهلهما للمنافسة في بطولة غرب آسيا المزمع إقامتها في البحرين نوفمبر المقبل،

