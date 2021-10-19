اتهام اتحاد الكرة المصري بإهدار 20 مليوناً جنيهاً

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قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب د. محمود حسين إن هناك إهدار للمال العام في الاتحاد المصري لكرة القدم. وتابع: إهدار المال العام تجاوز 20 مليون جنيه نتيجة مجاملات في التعيينات، وذلك وفق مخالفات ذكرتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2016.



وأضاف: هناك 27 طلب إحاطة لمناقشة ملف مخالفات اتحاد الكرة جرى التقدم بها خلال 9 أشهر.

وواصل: ستعقد جلسة للجنة الشباب والرياضة في المجلس بحضور د. أشرف صبحي وزير الرياضة وأحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وبعض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مقدمي طلبات الإحاطة.

وأردف: الطلبات تتضمن إهدار المال العام وتعاقد اللجنة الحالية مع مدربين وإقالة حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق وتعيين البرتغالي نيلو فينجادا بمقابل 65 ألف دولار من دون دور واضح له.