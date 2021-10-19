أوروغواي جددت الثقة بتاباريز

دوليه

سيستمر أوسكار تاباريز على رأس الإدارة الفنية لمنتخب أوروغواي، بعدما صادق اتحاد أوروغواي للعبة على بقاء المدرب المخضرم في منصبه. وجاء هذا القرار الذي صدر أول من امس، بعد اجتماع جرى فيه تقييم أداء الفريق في آخر ثلاث مباريات ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر. وعقدت سلطات الاتحاد والجهاز الفني لمدرب أوروغواي اجتماعا قُيّم خلاله تقييم الوضع لاتخاذ قرار في هذا الصدد، وفق ما صرح رئيس الاتحاد إغناسيو ألونسو.وأظهر منتخب أوروغواي أسوأ مستوياته في آخر ثلاث مباريات بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم المقبل وأصبح خارج منطقة التأهل المباشر ليدخل منطقة الملحق.

