النصر والهلال.. قمة آسيا

دوليه

سيكون لقاء النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم على ملعب مرسول بارك، ثاني «دربي سعودي» في هذه المرحلة من المسابقة. ويلتقي خصوم تقليديون في معركة، من أجل مكان في نهائي البطولة القارية، حيث يلعب عملاقا السعودية، الهلال والنصر، اليوم قبل لقاء أولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، غدا.

وتضمن تشكيلة الدور نصف النهائي أن يكون النهائي بين فريقين من اثنتين من كبرى الدول الآسيوية في كرة القدم، حيث من المنتظر أن يلتقي فريقاً السعودية وكوريا الجنوبية في النهائي للمرة الرابعة منذ 2004.

لكن قبل المباراة النهائية المقررة يوم 23 نوفمبر ستحمل مواجهات هذا الأسبوع في الدور نصف النهائي، طابعًا محليًا. وكان الهلال من القوى المسيطرة في الكرة الآسيوية خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن النصر غريمه التقليدي في الرياض سيقف بينه وبين تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في 3 سنوات.

وبات النصر طويلًا في ظل الهلال، وبلغ نهائي دوري الأبطال مرة واحدة فقط عندما خسر أمام إيلهوا تشونما الكوري في 1995. وعلى النقيض، يعد الهلال من أنجح أندية القارة، وفاز باللقب في 1991 و2000 قبل أن يتوج لآخر مرة في 2019. لكن على الرغم من هذا التاريخ، فإن الفارق ليس كبيرا بين الفريقين حاليًا قبل اللقاء المنتظر بستاد مرسول في الرياض.

ويملك كل منهما 12 نقطة من 6 مباريات في ترتيب الدوري السعودي، ويركز مدرب الهلال، ليوناردو جارديم، على إعادة شحذ طاقة لاعبيه بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني في ربع النهائي. وقال مدرب موناكو السابق «ستكون مباراة بين الفريقين الكبيرين في الرياض. الشيء الأكثر أهمية هو اللاعبون ولا المدربين». وتابع «نعتقد أن التعافي هو العامل الأكثر أهمية، لذلك نذهب إلى المباراة على أتم الاستعداد. هدفنا هو بلوغ النهائي».

وفي الجانب الشرقي من القرعة، تفوق أولسان هيونداي المدافع عن اللقب بالفعل على منافس محلي آخر هو تشونبوك موتورز الفائز باللقب مرتين، بعد أن فاز فريق المدرب هونغ ميونغ بو 3-2 عقب وقت إضافي الأحد.

وكان أول «دربي» جمع فريقين سعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بنسخة عام 2012، بين الاتحاد والأهلي، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتحادي بهدف نظيف، لكن الأهلي نجح في قلب النتيجة لمصلحته إيابا وتأهل للنهائي، بفوزه بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر المباراة الختامية أمام أولسان الكوري، بثلاثية نظيفة. ونجح النصر والهلال في تكرار التجربة التي ستكون محط أنظار جميع الجماهير السعودية والخليجية مساء اليوم.

