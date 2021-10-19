حمدالله وغوميز.. مواجهة جانبية

دوليه

يترقب عشاق الكرة السعودية تحديا مثيرا بين النصر والهلال اليوم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب «مرسول بارك» في الرياض. ويتصدر القمة الآسيوية الصراع التهديفي بين المغربي عبد الرزاق حمد الله (النصر) والفرنسي بافيتمبي غوميز (الهلال)، الفائزين بجائزة «هداف دوري الأبطال» في آخر نسختين.

وتوج المغربي بلقب هداف دوري الأبطال في النسخة الماضية بـ7 أهداف، مقابل 11 لغوميز في نسخة 2019. وسجل صاحب الـ30 عاما مع الفريق النصراوي 3 أهداف في 4 مباريات بالدوري السعودي هذا الموسم. ويسعى حمد الله إلى مواصلة التهديف في البطولة الآسيوية، بعدما سجل 5 أهداف وصنع 3 خلال 7 مباريات، في محاولة للاحتفاظ بلقبه.

ويتصدر ترتيب الهدافين حاليا البرازيلي غوستافو (تشونبوك الكوري الجنوبي) ومايكل أولونغا (الدحيل القطري) بـ8 أهداف لكل منهما، علما بأنهما ودعا البطولة. وفي النسخة الماضية، ساهم حمدالله في 8 أهداف (سجل 7 وصنع هدفاً)، قبل أن يودع النصر البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

في المقابل، سجل غوميز 4 أهداف في 6 مباريات بالدوري السعودي هذا الموسم، علما بأنه هداف الموسم الماضي بـ24 هدفا. واحتل غوميز وصافة هدافي الدوري السعودي في الموسمين السابقين خلف حمد الله، حيث سجل 21 و27 مقابل 34 و29 للمغربي على التوالي.

وعلى المستوى الآسيوي، سجل غوميز 6 أهداف، ويطمح إلى مواصلة التسجيل لاستعادة اللقب الذي خسره النسخة الماضية. ومنذ أول مباراة له في دوري أبطال آسيا، في مارس 2019، يعد غوميز أكثر من سجّل في البطولة بـ17 هدفا، وهو الأكثر تسجيلا بالأدوار الإقصائية خلال الفترة ذاتها بـ10 أهداف في 10 مباريات.

