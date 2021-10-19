نوري بطلاً لــ «إنديان ويلز»

دوليه

توج البريطاني كاميرون نوري بطلا لدورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، سابعة دورات «الألف نقطة» للماسترز بفوزه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 3-6 و6-4 و6-1 في المباراة النهائية أمس. وبات نوري أول بريطاني يتوج بطلا للدورة الأميركية، ونجح حيث فشل نجوم آخرون من بلاده امثال اندي موراي وتيم هنمان وغريغ روسيدسكي. واللقب هو الثاني لنوري في مسيرته في احدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين بعد ان أحرز باكورة القابه هذا العام في لوس كابوس. وسيدخل نوري جراء هذا الفوز نادي اللاعبين العشرين الاوائل في التصنيف العالمي، وسيزيح مواطنه دانيال ايفانز ليصبح المصنف اول بريطانيا. في المقابل، فشل باسيلاشفيلي في احراز لقبه الثالث هذا الموسم بعد تتويجه في الدوحة وميونخ. وفي فئة السيدات، توّجت الإسبانية باولا بادوسا بطلة بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا 7-6 (7-5) و2-6 و7-6 (7-2) في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات واربع دقائق، حارمة منافستها من ان تصبح اول لاعبة تحرز هذه الدورة ثلاث مرات بعد عامي 2012 و2016.

واللقب هو الثاني للاسبانية بعد تتويجها في دورة بلغراد هذا العام، في حين لا تزال ازارنكا بطلة استراليا المفتوحة مرتين، ووصيفة فلاشينغ ميدوز عام 2020 تبحث عن لقبها الاول هذا العام. ودخلت بادوسا المباراة النهائية وهي لم تخسر أي مجموعة في الدورة ونجحت في انقاذ الموقف اواخر المجموعة الثالثة الحاسمة عندما تقدمت عليها ازارنكا، الاكثر خبرة منها 5-4 والارسال في حوزة الاخيرة، لكن الاسبانية قلبت الامور وفرضت على منافستها خوض جولة فاصلة أنهتها في مصلحتها لتحسم المباراة. وتألقت بادوسا (23 عاما) هذا العام الذي بدأته في المركز الـ70 عالميا، لكنها سترتقي مراكز عدة جراء هذا التتويج.

