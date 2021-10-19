يوفنتوس هزم روما

دوليه

تابع يوفنتوس صحوته بعد بداية متعثرة، وحقق فوزه الرابع توالياً وكان على ضيفه روما 1-0، على ملعب «اليانز ستاديوم»، أول من أمس ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وشارك مع يوفنتوس 7 لاعبين إيطاليين أساسيين، وهي اعلى نسبة من المحليين يلعبون في صفوفه منذ ان بدأ ثمانية محليين مباراته مع إنتر عام 2015.

وكانت الفرصة الاولى لفريق العاصمة عندما رفع لورنتسو بيليغريني الكرة من ركلة حرة داخل المنطقة تابعها المدافع جانلوكا مانشيني برأسه لكن الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني تصدى لمحاولته براعة (6). وخلافا لمجريات اللعب، نجح يوفنتوس في التسجيل من الفرصة الأولى التي سنحت له عندما مرر ماتيا دي تشيليو كرة عرضية تابعها مويز كين برأسه داخل الشباك (16). وتلقى روما ضربة قاسية بإصابة لاعب وسطه نيكولو زانيولو، فخرج وحل بدلا منه ستيفان الشعراوي. وسنحت فرصة ذهبية لروما لإدراك التعادل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها لاعب وسطه الفرنسي جوزدان فيرتوت لكن شتشيزني تصدى لمحاولته ببراعة (44). وهي المرة الاولى التي يهدر فيها فيرتوت ركلة جزاء بألوان روما، بعد 13 محاولة ناجحة في مختلف المسابقات. ورمى روما بكل ثقله في ربع الساعة الاخير، لكن دفاع يوفنتوس بقيادة الثنائي المخضرم جورجو كييلني وليوناردو بونوتشي نجح في قيادة المباراة الى بر الامان.

وفي مباراة أخرى، تابع نابولي انطلاقته المثالية بتحقيقه فوزه الثامن تواليا منذ مطلع الموسم الحالي وكان على ضيفه تورينو 1-0.

ورفع نابولي الذي يغيب اللقب المحلي عنه منذ عام 1990 بقيادة الأرجنتيني الراحل الأسطورة دييغو مارادونا، رصيده إلى 24 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن ميلان الذي استأثر بالصدارة السبت بفوز صعب على هيلاس فيرونا 3-2.

وتلقى تورينو ضربة موجعة بتعرض قائده رولاندو ماندراغورا بعد مرور 8 دقائق، لإصابة خطيرة في ركبته، فحلَّ بدلاً منه الإيفواري بنجامان كوني.

واستعد أتالانتا لمواجهة مانش يونايتد الانكليزي في دوري أبطال اوروبا غدا بأفضل طريقة ممكنة بعودته المظفرة من إمبولي 4-1.وأصبح رصيد أتالانتا بذلك 14 نقطة فيما تجمد رصيد عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

