ديبالا مستمر في الغياب

دوليه

خسر يوفنتوسجهود مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر الجاري. ووفقًا لشبكة «سبورت ميدياست»، فإن يوفنتوس حصل على نبأ غير سار بشأن الإصابات، بعد تأكد استمرار غياب ديبالا حتى نهاية الشهر الجاري. وكان ماسيمليانو أليغري مدرب اليوفي صرح قبل يومين بأن ديبالا سيعود خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام. وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب ديبالا زادت قليلًا بشكل مفاجئ، ليبتعد عن مباريات حاسمة لفريقه هذا الشهر، أبرزها ضد إنتر. وأوضحت أن وضع ماتياس دي ليخت ليس خطيرًا، بعد غيابه عن لقاء روما بسبب إجهاد عضلي. وسيخضع دي ليخت لاختبارات طبية، وقد يشارك مع «السيدة العجوز» أمام زينيت غدا في دوري أبطال أوروبا. وذكرت أن لاعب الوسط أدريان رابيو لم يتعاف بعد من الإصابة بفيروس كورونا، لكنه سيعود على الأرجح أمام إنتر الأسبوع المقبل.

