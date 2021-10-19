فيدرر خارج «العشرة الأوائل»

دوليه

خرج نجم التنس السويسري الأسطوري روجيه فيدرر من نادي العشرة الاوائل في التصنيف العالمي لمحترفي اللعبة، ليحتل المركز الحادي عشر بعد ختام دورة انديان ويلز الاميركية التي شهدت تتويج البريطاني كاميرون نوري وارتقاءه إلى المركز الخامس عشر. وأدّى غياب فيدرر الذي يتعافى من عملية جراحية في ركبته، عن إنديان ويلز إلى خسارته 480 نقطة، إلى جانب بلوغ البولندي هوبرت هوركاش، ثمن نهائي الدورة الأميركية وصعوده الى المركز العاشر. وعاد فيدرر إلى الملاعب الربيع الماضي بعد غياب عن عام 2020، بسبب جائحة «كوفيد-19» وعمليات جراحية في الركبة. لكن بعد خوضه 13 مباراة منذ ذلك الحين أنهى موسمه بعد البطولة الإنكليزية بسبب ألم في ركبته.

