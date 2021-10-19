ليفربول في ضيافة أتلتيكو مدريد

دوليه

يحل ليفربول الانكليزي ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب «واندا متروبوليتانو» في منافسات المجموعة الثانية، كما يلتقي في أبرز مباريات اليوم باريس سان جرمان الفرنسي مع لايبزيغ الألماني، وريال مدريد الإسباني مع شاخترا الأوكراني ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتعود منافسات البطولة عقب فترة التوقف الدولية بلقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات، المرحلة التي تواجهها فرق عدة بهامش خطأ محدود للغاية، عقب ما تحصلت عليه في أول جولتين. هذا هو حال أغلب الفرق الإسبانية، لا سيما برشلونة الذي تخلو جعبته من النقاط، وفياريال الذي حقق تعادلا وحيدا، وبالمثل لا يمكن لإشبيلية الذي لم يذق طعم الانتصار بعد وحقق تعادلين، وكذلك ريال مدريد الذي فاز في مباراة واحدة فقط أن يسمحا لأنفسهما بارتكاب خطأ جديد.

أما أتلتيكو مدريد، الذي جمع 4 نقاط ويخوض أبرز مواجهة في الجولة الثالثة، أمام ليفربول، حيث يلتقي الأوروغواياني لويس سواريز بفريقه السابق، فهو الفريق الإسباني الوحيد الذي يواجه اللقاء بمزيد من الارتياح.

وكتيبة المدرب يورغن كلوب هي واحدة من الفرق الستة التي حققت الفوز في المباراتين السابقتين، وبالمثل حصد النقاط الست كل من أياكس وبوروسيا دورتموند وشيريف تيراسبول وبايرن ميونخ ويوفنتوس. ويستضيف «واندا متروبوليتانو» مباراة تتسم بالكثير من جوانب الإثارة، فعلاوة على لقاء سواريز مجددا بالنادي الذي لعب معه 133 مباراة وسجل 82 هدفا بقميصه، فإن المواجهة بين أتلتيكو مدريد وليفربول هي مبارزة لتصفية الحسابات. وينافس الفريقان خلال اللقاء المرتقب على صدارة المجموعة الثانية، إذ إن «الريدز» فاز على بورتو وميلان، في حين تعادل «الروخيبلانكوس» أمام الفريق البرتغالي ولكنه فاز في مباراته الأخيرة أمام الخصم الإيطالي.

وفي المجموعة الرابعة، شوّه ريال مدريد رحلته الأوروبية بهزيمة غير متوقعة على ملعب سانتياغو برنابيو أمام شيريف تيراسبول المولدوفي الذي يخوض البطولة الأوروبية العريقة للمرة الأولى. انتكاسة لا يمكن تصورها، قللت من نجاح الريال في سان سيرو أمام إنتر الإيطالي في الجولة الأولى. وهذا الأسبوع يزور الملكي كييف لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الذي خسر أمامه مرتين في الموسم السابق. وسيكون على أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التعلم من تلك الخسارة وإنعاش وضعهم في البطولة الأوروبية. ويخوض ريال وأتلتيكو موعديهما في التشامبيونزليغ هذا الأسبوع، في حالة من الراحة بعدما لم ينافسا في الليغا مطلع هذا الأسبوع. وعلى ملعب جان برايدال يستقبل كلوب بروج البلجيكي ضيفه الثقيل مانشستر سيتي الإنكليزي. وتخوض كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا التشامبيونز ليغ بمستوى من الثبات أدنى من المتوقع، فبعد فوزها على لايبزيغ الألماني في المواجهة الأولى، سقطت في فخ الهزيمة أمام باريس سان جرمان. في حين يستقبل الفريق الفرنسي، المتصدر المجموعة الأولى فقط بفارق النقاط أمام بروج بعد تعادله أمام الخصم البلجيكي وفوزه على المان سيتي، على ملعب حديقة الأمراء لايبزيغ، المتذيل من دون أي رصيد في جعبته. في حين يتنافس أياكس الهولندي وبروسيا دورتموند الألماني في يوهان كرويف أرينا على صدارة المجموعة الثالثة. الفريقان حققا بداية لا تشوبها شائبة في أوروبا بحصدهما النقاط الست في الجولتين السابقتين، وقد أظهر البطل الهولندي قوة كبيرة ليعادل مستوى المنافس الألماني. وفي إسطنبول، يلتقي بشيكتاش التركي وسبورتنغ البرتغالي، وكل

منهما يسعى لحصد نقاطه الأولى في البطولة.

