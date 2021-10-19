برشلونة تنفس.. وإشبيلية اقترب من فرق الصدارة

دوليه

عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بالفوز على فالنسيا 3-1، في وقت شدد إشبيلية الخناق على قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حامل اللقب بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 1-0، أول من امس في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وفي المباراة الأولى عاد برشلونة الى سكة الانتصارات بفوز بشق الأنفس على ضيفه فالنسيا 3-1 على ملعب كامب نو. وقلب الفريق الكتالوني تخلفه بهدف لخوسيه لويس غايا (5) إلى فوز بثلاثية سجلها أنسو فاتي (13) والدولي الهولندي ممفيس ديباي (41 من ركلة جزاء) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (85).

وهو الفوز الأول لبرشلونة بعد خسارتين متتاليتين أمام بنفيكا البرتغالي 0-3 في الجولة الثانية لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأمام أتلتيكو مدريد 0-2 في الدوري.

واستعاد البلوغرانا توازنه في توقيت مناسب لكونه ينتظره أسبوع حاسم حيث يستضيف دينامو كييف الأوكراني غدا في الجولة الثالثة للمسابقة القارية العريقة حيث يبحث عن فوزه الاول بعد خسارته امام بايرن ميونخ الالماني بثلاثية نظيفة في الجولة الاولى، ثم استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو الأحد المقبل.

وقال لاعب وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ: «لقد حققنا الاهم. كنا بحاجة الى هذا الفوز قبل اسبوع حاسم قاريا ومحليا». في المقابل، واصل فالنسيا نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة تواليا. وصعد برشلونة الى المركز السابع برصيد 15 نقطة مقابل 12 نقطة لفالنسيا الذي تراجع الى المركز التاسع.

وفضل المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد كومان الابقاء على الدوليين الارجنتيني سيرخيو أغويرو العائد لتوه من الإصابة التي تعرض لها في التاسع من أغسطس الماضي، وكوتينيو على دكة البدلاء قبل ان يشرك الاخير في الشوط الثاني ليوجه الضربة القاضية للضيوف، والأول مباشرة بعد الهدف الثالث. وكان برشلونة البادئ بالتهديد عندما انسل فاتي داخل المنطقة وسدد بجوار القائم الايمن (2). ونجح فالنسيا في افتتاح التسجيل من أول محاولة عبر غايا بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس تير شتيغن (5).

وأدرك فاتي التعادل بعد لعبة مشتركة مع ديباي فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للهولندي ياسبر سيليسن (13).

وكاد البرتغالي غونسالو غيديش يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (24). وحصل برشلونة على ركلة جزاء اثر عرقلة فاتي من طرف غايا فانبرى لها ديباي قوية على يسار مواطنه سيليسن (41). وكاد فاتي يفعلها بتسديدة من مسافة قريبة ابعدها سيليسن الى «ركنية» (49). ووجه كوتينيو الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من الاميركي سيرجينيو ديست امام المرمى فهيأها لنفسه وسددها بيمناه داخل المرمى (85).

في المباراة الثانية ويعود الفضل في فوز الفريق الاندلسي الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الإصابة، إلى رافا مير مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 54. واستعاد اشبيلية توازنه عقب خسارته الاولى هذا الموسم عندما سقط امام مضيفه غرناطة 0-1 في المرحلة الثامنة، وحقق فوزه الخامس رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف خلف ريال مدريد وبالفارق ذاته أمام أتلتيكو مدريد اللذين تأجلت مباراتهما ضد غرناطة وأتلتيك بلباو على التوالي بسبب العودة المتأخرة للاعبين الأميركيين الجنوبيين في صفوفهما بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ويملك اشبيلية مباراة مؤجلة أمام برشلونة ضمن المرحلة الرابعة بسبب النافذة الدولية لسبتمبر الماضي.

