توتنهام واصل صحوته

دوليه

واصل توتنهام صحوته عندما قلب الطاولة على مضيفه نيوكاسل يونايتد وتغلب عليه 3-2 أول من امس في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي.

وعكر الفريق اللندني صفو احتفالات مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس بمباراته الألف في مسيرته التدريبية، وانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وألحق به الخسارة الخامسة هذا الموسم من دون أي انتصار فبقي في المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد ثلاث نقاط.

في المقابل، واصل توتنهام صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد ثلاث هزائم متتالية فرفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد الى المركز الخامس بفارق الاهداف خلف برايتون الرابع.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم كالوم ويلسون بضربة رأسية من مسافة

قريبة اثر تمريرة عرضية من المدافع الاسباني خافيير مانكيو.

لكن توتنهام رد بعد ربع ساعة عندما مرر المدافع الدولي الاسباني سيرخيو ريغيلون كرة على طبق من ذهب الى لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي غير المراقب عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه داخلها وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس كارل دارلو (17).

ومنح المهاجم الدولي هاري كين التقدم للفريق اللندني بعد خمس دقائق عندما تلقى كرة رائعة خلف الدفاع من لاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار-إميل هويبيرغ فانفرد بالحارس ولعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (22).

وتوقفت المباراة في الدقيقة الـ 40 بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية في المدرجات، وتحديدا في الوقت الذي

كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون حيث توجه زميله ريغيلون الى حكم المباراة أندري مارينر ليبلغه معاناة أحد المشجعين من أزمة قلبية في مدرجات الملعب، فيما توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة لإسعاف المشجع.

واحتسب الحكم سبع دقائق وقتا بدل ضائع استغلها الفريق اللندني في إضافة الهدف الثالث اثر هجمة منسقة رائعة بدأها البرازيلي لوكاس مورا بتمريرة رائعة الى

كاين المتوغل داخل المنطقة فمررها زاحفة تابعها سون داخل المرمى الخالي (45+4).

وتلقى نيوكاسل ضربة موجعة بطرد لاعب وسط جونجو شيلفي لتلقيه الانذار الثاني (83)، لكن ذلك لم يمنعه من تقليص الفارق في الدقيقة الـ 89 بفضل النيران الصديقة عندما حول إريك داير كرة من ركلة حرة جانبية بركبته على يسار حارس مرماه الدولي الفرنسي هوغو لوريس.

وعاد وست هام يونايتد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه إيفرتون بهدف وحيد سجله مدافعه الإيطالي أنجيلو أوغبونا بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها جارود بوين في الدقيقة الـ 74.

