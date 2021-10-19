بنزيمة يحلم بالكرة الذهبية

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أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، عن حلمه بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021. ويتنافس بنزيمة مع 29 لاعبًا على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، من بينهم ليونيل ميسي ومحمد صلاح ونغولو كانتي وجورجينيو وكريستيانو رونالدو. وقال بنزيمة في تصريحات لقناة «كانال بلس» الفرنسية: «الفوز بالكرة الذهبية هو شيء أحلم به منذ أن كنت طفلًا، كثير من اللاعبين الرائعين مثل رونالدو وزيدان قدموا إلى ريال مدريد، وفازوا بالكرة الذهبية». وأضاف: «أفكر في ذلك والآن، لا أراها بعيدة جدًا». ويمر بنزيما (33 عاما) بأفضل فترة في مسيرته الكروية، على كلا المستويين، مع ريال مدريد، الذي يُعد عنصره الأساس، ومنتخب فرنسا، الذي أصبح قلبه النابض بعد عودته إليه من جديد. وكان مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، آخر لاعب فرنسي يتوج بالجائزة التي تُنظم سنويا في فرنسا، وكان ذلك في عام 1998.