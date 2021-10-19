دوليه

ارتقى مرسيليا إلى المركز الثالث بتغلبه على ضيفه لوريان 4-1 أول من أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي. وقلب مرسيليا الطاولة على ضيفه فحول تخلفه بهدف لأرمان ليورنتيه (13 من ركلة جزاء) إلى فوز بعد أن تناوب كل من السنغالي الأصل ابو بكر كامارا (27) وماتيو غندوزي المعار من أرسنال الإنكليزي (56 و90+2) والبولندي أركاديوش ميليك (85) على تسجيل أربعة أهداف. وهو الفوز الخامس لمرسيليا هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارتين متتاليتين فرفع رصيده إلى 17 نقطة وصعد الى المركز الثالث. واستعد مرسيليا جيدا لرحلته الى إيطاليا بعد غد حيث يلاقي لاتسيو الإيطالي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». ومن جانبه، حقق تروا الفوز أمام ضيفه نيس 1-0. ويدين تروا بهذا الفوز للهدف الذي سجّله ماما بالدي من غينيا بيساو في الدقيقة الرابعة من المباراة، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط لكنه لا يزال في المركز السادس عشر في الترتيب. وتجمد رصيد نيس عند 16 نقطة. وعاد ستراسبورغ الى سكة الانتصارات وعمّق جراح سانت اتيان صاحب المركز الأخير عندما أكرم وفادته 5-1. وحقق رين فوزا كبيرا على مضيفه متز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها غايتان لابورد (24) والغاني كمال الدين سليمانا (37) ومارتان تيرييه (45). وتعادل بوردو مع نانت 1-1، وبريست مع رينس بالنتيجة ذاتها.