الغانم: أغلبية برلمانية كافية لتمرير التشريعات الرياضية

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قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال «مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف» الذي عقد في مجلس الأمة أمس بمشاركة وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري وبعض المسؤولين عن الرياضة ان النظريات والرؤى التي طرحت في المؤتمر تحتاج تطبيقاً وتحويلها لواقع عملي ملموس يستفيد منه الرياضيون، مضيفا ان إقامة هذا المؤتمر بحضور نخبة من الرياضيين والوزراء السابقين والنواب واللاعبين السابقين والمخضرمين فرصة ذهبية لترجمة الرؤى التي لن يختلف عليها كثيرا.

واعتبر ان مشكلتنا ليست الحديث عن الحلول بل تحويل هذه الحلول النظرية إلى واقع وإن كان هناك تشريع يجب أن يخرج من مجلس الأمة فأنا واثق كل الثقة بأن هناك أغلبية كافية مع الحكومة لتمرير أي تشريع تحتاجه الرياضة والرياضيون، متداركا «ولكن لا أعتقد أن مشكلتنا بالتشريع. فمن كان في فريق رفع الإيقاف الرياضي الجائر والظالم على الكويت والذي تسبب بتأخرنا في مراتب عديدة يتذكر أننا عندما احتجنا لتشريع استطعنا بأقل من أسبوع إنجازه بالاتفاق مع الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية».

وتابع الغانم قائلا إذا كان المطلوب تشريعاً لإنشاء أندية تجارية أو خصخصة الأندية وما إلى ذلك فهناك تشريعات بالمجلس، وتستطيع الحكومة التقدم بمشروع قانون وهذا أيسر ويكون مراجعاً من قبل الجهات القانونية في الحكومة ولا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في إقرار القانون بمجلس الأمة.

وأكد ان المشكلة تكمن في إيجاد منظومة رياضية متكاملة وفق جدول زمني محدد ونتائج محددة، بحيث إذا تحققت النتيجة استمر المسؤول في مكانه وإذا لم تتحقق يترجل عن موقعه ويأتي مكانه أحد الكويتيين الأكفاء.

وقال الغانم ان في الدول المتقدمة رياضيا نجد أن هناك رؤية وجدولا زمنيا وأهدافا محددة ومعلنا عنها من قبل الأطراف المعنية ويعمل الجميع كفريق واحد للوصول إليها فإذا تحققت تجري مساندتهم وإذا لم تتحقق تحدث معالجة هذا الخلل سواء بالعنصر البشري أو بالعناصر المادية الأخرى.

وأضاف ان هذا المؤتمر والتجمع المبارك أو الحلقات النقاشية التي تحدث عنها الوزير أو غيرها من الأنشطة المتعلقة بمحاولة إنقاذ الرياضة الكويتية يجب أن تكون هناك منظومة رياضية لها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تكون واضحة للجميع وتُطبق.

وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي انتقلت من المراكز الأخيرة إلى المراكز المتقدمة التي كنا نتبوؤها في السابق عندما كان لدينا نوع من التنظيم الذي لم يعد يتناسب مع العصر والوضع الحاليين، وانا كرياضي قبل أن أكون رئيسا لمجلس الأمة استفيد من كل كلمة تقال ويدي بيدكم ولن ندخر جهدا في أي شيء يمكن أن نقوم به في سبيل رفع شأن الرياضة الكويتية.

شراكة حقيقية

من جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري إن تطوير القطاع الرياضي مرهون بشراكة حقيقية تضم الهيئات الرياضية والجهات الحكومية، مشيرا إلى أهمية دور مجلس الأمة لتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتلك الشراكة.

وكشف عن ان الهيئة العامة للرياضة تستعد لعقد حلقات نقاشية بشأن خطتها الاستراتيجية من خلال تدريب 99 من العاملين في هيئه الرياضة للإعداد لتلك الحلقات، فضلا عن إنشاء منصتين لتلقي جميع وجهات النظر وعقد 66 حلقة نقاشية بمشاركة 20 جهة حكومية.

وأشار إلى أن من أهم الإجراءات التي ستتخذ عقد مؤتمرات مشتركة على ان تؤخذ جميع الافكار والملاحظات والمقترحات التي تُطرح في هذا الشأن بعين الاعتبار ليكون الكل مشاركاً ومسؤولاً بمن في ذلك العنصر النسائي والإعلاميون، مشددا على أن الشفافية ستكون اساس عمل الهيئة.

وتحدث المطيري عن أهمية الاستفادة من تجارب الدول، مبينا أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار تجارب 26 دولة لتطوير الرياضة، وقال ان « هيئة الرياضة لا تستطيع منفردة ان تواكب تطلعات الرياضيين في الكويت كما أن كفاءة الرياضيين الكويتيين لا تكفي وحدها لتحقيق الانجازات بل يجب ان يكون هناك مناخ ملائم وحوافز وبيئة مستدامة.

وأوضح ان دور الاندية سيحدد من خلال القانون وان هناك مراجعة كاملة للاحتراف الجزئي وصولا الى الاحتراف الكلي، مشددا على أهمية اللوائح التي تنظم الانتقال وتوافر صندوق خاص واجراءات كثيرة وخدمات خاصة أخرى تتطلب تعزيز الشراكات لتطوير الرياضة.

وبين المطيري انه استمع إلى كثير من الرياضيين وانه لا جهة مقصرة، ولكن نحتاج تبيان الاجراءات لمعرفة اين الخلل لكي تكون هناك رؤية رياضية واجراءات تنفيذها بشكل دقيق من خلال تفاصيل يقدمها المجتمع الرياضي لتطوير هذه المنظومة.

كما أكد أهمية وضوح المنهج حتى يمكن ان نشرح للمجتمع الرياضي آليه السير في هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن خطة الوصول إلى ذلك تعتبر جاهزة وسيعلن عنها قريبا.

فهد الناصر: اللجنة الأولمبية غير قادرة على دعم الحركة مالياً

قال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ان اللجنة غير قادرة على دعم الحركة الأولمبية وخصوصا اللاعبين والأندية والاتحادات لعدم وجود القدرة المالية

بدوره، قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية غازي الجريوي: إن دور اللجنة يتلخص في تسجيل اللاعبين بالخارج وتقرير من يستحق الدعم ومن لا يستحق. فيما قالت رئيسة لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات: على الرغم من تحديات جائحة كورونا إلا أن اللجنة استطاعت تحقيق بعض الإنجازات من أهمها اعتماد لائحة الصرف المالي وهي المرة الأولى التي تتم في تاريخ اللجنة.

الطريجي: استعادة الريادة في المجال الرياضي

أكد النائب د. عبدالله الطريجي أهمية تعاون مجلس الأمة والحكومة وتكاتف جميع المعنيين لتحقيق الهدف المنشود وهو عودة الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها. وأوضح أن عودة الرياضة الكويتية إلى مكانتها الطبيعية من شأنها تحقيق الإنجازات والوصول إلى منصات التتويج التي كانت سمة بارزة في تاريخ الرياضة الكويتية المشرف، مضيفا «الانتظار قد طال من أجل عودة قوية للرياضة الكويتية».

وشدد على أهمية المؤتمر لمناقشة سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف في ظل الصعوبات التي واجهت الرياضة الكويتية، وتراجع الرياضة المحلية كثيرا وبشكل مخيف حتى أصبح الجميع يتساءل ماذا حل بالرياضة الكويتية، وما سبب الإخفاقات المتكررة؟

وطمأن الطريجي بأن «تطوير الرياضة أمر ممكن تحقيقه متى ما وجدت الرغبة الصادقة في العمل، شريطة تكاتف الجهود بين السلطتين وجميع المؤسسات المعنية لتحقيق الهدف المنشود».

فليطح: إقالة من لا يطور العمل الرياضي

أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح رغبة مباشرة ومشتركة لتطوير الرياضة، مبينا أن الحكومة تدفع اموالا للأندية لذلك يجب ان يواكب ذلك تطور للالعاب الرياضية، خاصة ان هناك العاباً يجري تقليصها، مشدداً على ضرورة ان يؤمن الجميع بأن الرياضة التنافسية هي صناعة واعتبار اللاعب المتميز صاحب وظيفة هي اللعبة التي يتميز فيها.

وأشار إلى أهمية انشاء اندية تجارية للألعاب الجماعية فضلا عن دعم الالعاب الفردية، مطالبا رئيس اللجنة الاولمبية بمخاطبة الاندية لمعرفه خططهم المستقبلية ومعرفه اسس الخلل واقالة الأشخاص الذين لا يطورون العمل وفق نظام ومنظومة مهنية.

وقال فليطح ان الهيئة تصرف الأموال للهيئات الرياضية بشكل متساو لكن هناك اندية تسعى لتطوير مصادر دخلها وتأتي بمتبرعين وتستقطب رياضين متميزين، متمنيا ان تحذو جميع الاندية حذو نادي الكويت الرياضي في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أشار فليطح إلى أن الهيئة تسعى لتشكيل اتحاد في المدارس برئاسة فيصل مقصيد لكونه وكيلاً في وزاره التربية بهدف تحفيز التعاون بين الاتحادات الرياضية ووزارة التربية لاكتشاف المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس.

أبل: النساء 46 % من واضعي الإستراتيجية

اعتبر نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة مستشار وزير الدولة لشؤون الشباب محمود أبل ان حضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المؤتمر دليل واضح على اهتمامه بهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك 66 حلقة نقاشية عقدتها الهيئة بشأن استراتيجية تطوير الرياضة بإجمالي 756 مشاركاً منهم 529 من الهيئة كما أن العنصر النسائي كان مشاركا بنسبه 46?. وقال إنه بالنسبة إلى قضية التفرغ الرياضي في الاحتراف الرياضي فان هناك متابعة حثيثة من قبل الوزير في ان يبدأ الاحتراف الجزئي الذي ساعد اغلب العاملين في ان يكون لهم مدخول شهري، مؤكدا أن التفرغ هو اهم حدث بالنسبة للرياضيين كما ان الاحتراف الكلي تجري دراسته ليكون هناك حل لجميع المعضلات التي تواجه القطاع الرياضي وان يكون شاملاً لجميع اللاعبين.