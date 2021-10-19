هند البلوشي تسجل اللوحات الغنائية لـ «نور الظلام 2»

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كشفت الفنانة هند البلوشي عن تحضيراتها للجزء الثاني من مسرحية «نور الظلام» التي عُرض الموسم الأول منها عام 2015، ونشرت عبر حسابها في تطبيق «سناب شات» مقطع فيديو من كواليس العمل، وعلّقت عليه قائلةً: «(بسم الله الرحمن الرحيم)، «نور الظلام 2» قريباً».

وتتواصل حاليا بكل همة ونشاط لتسجيل اللوحات الغنائية لمسرحيتها الجديدة حتى تكون جاهزة لعرضها في الموسم المقبل..وهي من تأليفها وبطولتها واخراجها وكانت المفاجأة ان العمل الغنائي هذه المرة من ألحانها.

مسرحية «نور الظلام 2» من بطولة هند البلوشي، عبدالله بهمن، منال الجار الله، بيهانا، عبدالسلام الزايد،

زايد الزايد، عبدالعزيز المسعود، عبدالرحمن الهزيم وسعيد السعدون ونواف النجم، والتعاقد جارٍ مع بقية الفنانين.

