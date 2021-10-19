العدواني: تكريم من له بصمة إبداع مستحق

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تحت رعاية وحضور رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي وبحضور نخبة من نجوم الدراما والإعلام اقيمت فعالية مهرجان نجوم الفن والإعلام بدورته السادسة في مجمع الحمراء داخل قاعة جراند سينما وتأتي هذه الدورة بعد توقف دام عامين نظرا لوجود جائحة كورونا لكن عاد اليوم بعد ما عادت الحياة الطبيعية إلى وضعها الطبيعي. قدم الحفل الفنانة سارة المطيري وكان في مقدمة الحضور كل من محمد المنصور وعبدالرحمن العقل وزهرة الخرجي وخالد امين واخرون.

وبعدها تحدث رئيس المهرجان جمال العدواني حيث قال: يطيب لنا في هذا الحفل الكريم التقدم باسم إدارة المهرجان بخالص الشكر والتقدير إلى راعي المهرجان الأخ العزيز فواز مبارك الحساوي.. الذي دعم هذا المهرجان منذ انطلاقته بالدورة الأولى.. واليوم نصل إلى الدورة السادسة بفضل من الله ثم رعايته الكريمة الداعمة..كما يطيب لي تقديم الشكر والعرفان والتقدير لكل الشخصيات المكرمة هذه الليلة.. والتي حرصت على الحضور والمشاركة في فعاليات هذه الدورة..

واضاف ايضا: بلا شك حرصنا منذ شهور عدة على القيام بالتحضيرات لهذه الدورة من المهرجان.. وقد جاءت بحلة جديدة ومختلفة تماما عن الدورات السابقة خصوصا. بعد ما تجاوزنا أزمة جائحة كورونا حيث نحتفي الليلة بتكريم صناع الفن، ونجوم الرياضة، والمبدعين في مجالات الإعلام واليوم نلتقي ونحتفي ونكرم.. ونشعر بالفخر والاعتزاز.. ونتمنى دوما اللقاء بالجميع في هذا المهرجان.. والذي يحرص سنويا على تكريم من سطروا بصمات راسخة في مجالات الإعلام والفن والرياضة والمجتمع.



وقد تم توزيع الجوائز كالتالي: جائزة أوسكار الإبداع التلفزيوني والإذاعي لوكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي وجائزة أوسكار للإبداع الإعلامي للإعلامية القديرة فجر السعيد وجائزة أوسكار الإبداع الدرامي التلفزيوني للنجم القدير محمد المنصور وجائزة أوسكار الإبداع الفني للنجمة القديرة هيفاء عادل وجائزة مبارك الحساوي للكابتن واللاعب الدولي محمد ابراهيم وجائزة أوسكار الابداع الادبي للكاتب يوسف الجلاهمة وجائزة أوسكار الابداع الموسيقي للموسيقار د عامر جعفر اناب عنه د. سيلمان الديكان اما أفضل شاشة تلفزيونية رمضانية فكانت لتلفزيون الكويت وأفضل اذاعة رمضانية اذاعة دولة الكويت وتكريم خاص للفنان القدير عبدالرحمن العقل وأفضل إنتاج درامي متكامل لمسلسل سما عالية للمنتج عبد الله السيف

وأفضل مخرج درامي للمخرج محمد دحام الشمري لمسلسل سما عالية و أفضل فنان دور أول للنجم خالد أمين عن مسلسل الناموس وأفضل فنانة دور أول للنجمة زهرة الخرجي عن مسلسل.سما عالية. وأفضل فنان دور ثاني للنجم عبد الله بهمن لمسلسل الناموس وأفضل فنانة دور ثاني للنجمة غادة الكندري عن مسلسل سما عالية وأفضل نص درامي لمسلسل سما عالية للكاتب صالح النبهان والكاتبة شيخة بن عامر وافضل محطة خاصة اذاعة المارينا اف ام لمديرها الاستاذ مهند يوسف و أفضل صفحة فنية

رمضانية جريدة الانباء ويتسلمها رئيس الصفحة الاستاذ مفرح الشمري وأفضل برنامج صباحي نغم الصباح على اذاعة المارينا.

