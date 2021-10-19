«الجوكر» يرصد حياة حسن حسني ومسيرته فنياً وإنسانياً

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ألقاب عديدة صارت ترتبط مباشرة باسم الفنان الكبير حسن حسنى.. هل هو الجوكر؛ إذ تتعدد الأدوار التي تسند إليه وقماشته الإبداعية قادرة على إقناعنا بها.. أم أنه المشخصاتي الذي يذوب تماماً في مفردات الشخصية التي يؤديها.. أم هو الأسطى الذي يصبح المرجعية التي يلجأون إليها عندما يستعصي عليهم الدور.. أم لعله بعد هذا العمر والعطاء أصبح شيخ حارة التمثيل..؟ كل الصفات السابقة يستحقها وعن جدارة الفنان حسن حسني.



وجهان لعملة واحدة



بهذه الكلمات والعبارات استهل الكاتب الناقد السينمائي طارق الشناوي حديثه عن الفنان الكبير الراحل حسن حسني، وهو يرصد مسيرة حياته فنياً وإنسانياً في كتابه الأحدث الجوكر.. كما أورد الشناوي في مستهل كتابه أيضا ما قاله الفنان الراحل عن نفسه: لدي قناعة بأنني قدمت في حياتي ما كنت أعتقد أنه الصواب.. أخطأت قطعاً فأنا إنسان يخطئ ويصيب.. ولكنني موقن بأنني لم أتعمد ذلك يشتمل كتاب الجوكر على أربعة فصول.. حيث تناول الكتاب في الفصل الأول لمحات من المشوار الفني لحسن حسني وبعض نماذج من الأفلام التي شارك فيها مثل: عفاريت الأسفلت، المواطن المصري، اللمبى، اللي بالي بالك، عبود على الحدود، عوكل، زكى شان.. وجاء الفصل الثاني بعنوان الإنسان والفنان حسن حسني وجهان لعملة واحدة حيث تناول الجوانب الشخصية والإنسانية للفنان حسن حسني بعيداً عن الكاميرا.. وفي الفصل الثالث إطلالة عن قرب تناول فيه كلمات وآراء ما يقرب من 25 شخصية عن الفنان الراحل من بينهم زوجته ورفيقة دربه ماجدة.. أما في الفصل الرابع والأخير فكان فيلموغرافيا لكل ما قدمه حسن حسني من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية تجاوزت 400 عمل. ويرى الشناوي عبر صفحات كتابه أن حسن حسنى تحول إلى تميمة نجاح للنجوم الجدد منذ بداية ما أطلق عليه سينما الشباب أو سينما الكوميديا.. تلك الموجة، ويؤكد الشناوي أن الفنان الراحل كان قادراً على أن يتشكل إبداعياً طبقاً للدور وما يفرضه عليه من تبعات. فلم يستطع أحد تنميطه في قالب محدد.. رغم أن السينما المصرية بطبعها تميل إلى التخطيط كنوع من الاستسهال.. لكن حسن حسني كان عصيّاً على هذا، وكان واحداً من الفنانين الكبار القادرين على توجيه مشاعرنا لكي نبكي أو نضحك.



قيادة الشخصية



وفى حواره مع الشناوي عبر الكتاب، أشار حسن حسني إلى سر نجاحه. وقال إنه عندما يعرض عليه عمل يقرأ شخصيته بعين الممثل.. ثم أجعل الشخصية هي التي تقودني.. وأترك نفسي لها تماماً.. ولا أفرض شخصيتي الفنية أو الإنسانية على الشخصية مطلقاً.. بل أتركها هي التي تفرض نفسها على حسن حسنى.

أما زوجته ماجدة فوصفته بأنه كان شعلة نشاط وأضافت : كان طفلاً كبيراً مبهجاً متسامحاً.. تزوجنا صدفة عام 1995.. ورغم أن لديه جبلاً من الحنان فإنه كان طفلاً مشاغباً حنوناً فيه الكثير من البراءة والكثير والكثير من الشباب.. ووقف بجانبي في كل أزماتي.. كما كان سنداً للنجوم الشباب.. كان سندي وقوتي.



وسجل الشناوي في كتابه شهادات لعدد كبير من الفنانين والنجوم عن حسن حسني استعرضوا خلالها لمحات من مواقفه وشخصياته.. وقالت عنه يسرا إنه الخال صاحب بصمة صادقة ومختلفة.. وقالت عنه إسعاد يونس.. هو السهل الممتنع.. موهبة بلا شاطئ، وقال عنه الكاتب الكبير عمادالدين أديب: صاحب مدرسة يتفرد بها عن غيره، وفي رأي المخرج شريف عرفة: أنه امتلك الخلطة النادرة للموهوبين، ووصفة المؤلف عبدالرحيم كمال بأنه الأب الشرعي الداعم لكل جيل الكوميديا.. وفي رأي الكاتب د. مدحت العدل أنه المشخصاتي كما يجب أن يكون.. أما الفنان مصطفى خاطر فقال عنه: بروفيسر الضحك ومايسترو المسرح ورمانة ميزان السينما المصرية.