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بيرين سات تستعد لـ «إذا خسر الملك»


بعد نجاحهما الدرامي الأول بمسلسل «العشق الممنوع» الذي قدّماه معاً قبل 11 عاماً تقريباً، وافق كل من بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ على المشاركة في تجربة درامية جديدة بعنوان «إذا خسر الملك»، حيث كان الثنائي من أكثر الثنائيات الدرامية التركية الشهيرة في ذلك الوقت، يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تكرار تعاونهما الذي تأجل أكثر من مرة.
ومن المقرر أن تُعرض عبر شاشة إحدى المنصات التركية خلال الموسم الجديد، وهو ما نشره أحد المواقع الإلكترونية التركية خلال الساعات الماضية، وتناقلته وسائل السوشيال ميديا ومتابعو الثنائي الشهير سمر ومهند أو بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ.


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