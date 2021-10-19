عمر العبداللات يغني «الفنجان».. أشعار سعود الشربتلي

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طرح الفنان عمر العبداللات أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «الفنجان» متعاوناً في كلماتها مع الشاعر السعودي الكبير سعود الشربتلي، ومن ألحان الفولكلور المطوّر، الذي جرى توزيعه مع الموزع الكويتي ربيع الصيداوي.

وقد طرح العبداللات أغنية «الفنجان» عبر قناته الرسمية في «اليوتيوب»، تحت إشراف ومتابعة مدير أعماله أحمد العبداللات، متضمنة مونتاجاً جميلاً شمل كلمات الأغنية التي يتغزل في أبياتها الأخرى بالمحبوب.

ومن جهة أخرى، يستقبل عمر العبداللات موسماً فنياً حافلاً، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر المقبل لإحياء مجموعة من الحفلات في بعض الولايات بتنظيم من شركة Petra Events.

