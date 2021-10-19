تنافُس من العيار الثقيل في الأعمال الدرامية لرمضان 2022

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في ظل الاستعدادات الجارية التي تقوم بها شركات الانتاج المختلفة في الكويت والخليج العربي من اجل التنافس لعرض الاعمال الدرامية الخليجية في الموسم المقبل لشهر رمضان حيث أعلن عن بعض تلك الاعمال ومنها سنوات الجريش للفنانة القديرة حياة الفهد وايضا مسلسل العاصوف3 للفنان القدير ناصر القصبي ومسلسل من شارع الهرم الى المسايل للفنانة القديرة هدى حسين والتي تجري الاستعدادات حاليا لاستكمال التصوير وتدشين تصوير الاعمال الاخرى التي لم تعلن عن بداية التصوير.



رحلة إلى الماضي



وفي مسلسل سنوات الجريش كشفت الفنانة حياة الفهد في حديث لها لوسائل اعلامية عن ان اسم العمل هو اشارة الى السنوات العجاف التي مرت بمنطقة الخليج في فترة الحرب العالمية الثانية، والتي تعرف بسنوات الجريش واتضح ان المسلسل يخاطب الفترة خلال أربعينات القرن الماضي والعمل من تأليف الكاتب محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي، والإشراف العام ليوسف الغيث، وإخراج مناف عبدال. وعلقت الفهد على ملصق تفاصيل العمل الذي نشر، قائلة رحلتنا المقبلة إلى الماضي، مسلسل سنوات الجريش، لنروي لكم قصة من الواقع، ولنقول لأبنائنا وأحفادنا إن حياة أجدادنا لم تكن سهلة أبدًا، وإن الحروب مأساة على البشرية، ونحن الآن في نعمة وأمن وأمان، ونحمد الله على كل شيء، ونسأل الله التوفيق لطاقم العمل.

اما مسلسل العاصوف 3 فقد رصد بجزأيه الأول والثاني حقبة مفصلية في تاريخ المملكة وهي فترة السبعينات مروراً بالثمانينات من القرن الماضي وفي الجزء الثالث يسلط الضوء على فترة نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وأبرز ما رافق تلك الفترة من أحداث لامست حياة السعوديين.

ويدور الجزء الجديد حول الأحداث التي مرت بها المملكة تلك الفترة، لا سيما الحدث الأبرز وهو حرب الخليج الثانية التي حدث فيها غزو الكويت من قبل الجيش العراقي مطلع التسعينات وكيف عاش السعوديون تلك الفترة عند تعرَّض البلد الجار الواقع شمال شرق المملكة لغزو وتأثير ذلك فيهم بإطار درامي اجتماعي.



مبين من عنوانه



اما مسلسل من شارع الهرم الى المسايل فإنه يوثق التعاون بين الفنانة هدى حسين والكاتبة هبة مشاري حمادة ومنذ الاعلان عن العمل اصبح حديث الناس لما يتضمنه، وقد فسر الكثير من المتابعين بان العمل مبين من عنوانه وما يحتويه من محاور واسس ومسار للعمل الدرامي الذي تقوم بتأليفه الكاتبة هبة حمادة وبصمتها المعروفة والتي قد تثير الجدل في كل عمل يكون بتوقيعها.



تحقيق الأفلام كوميدياً



ومن الاعمال التي ستعرض خلال الموسم الرمضاني مسلسل امينة حاف2 وهو من تأليف علي الدوحان وإخراج سائد بشير الهواري ومن المقرر تصوير أول مشاهد العمل في منتصف نوفمبر المقبل وفي ما يخصّ أسماء الممثلين المشاركين ستجري إضافة نجوم جدد وفق ما تتطلب الأحداث.

وهم الفنانة المصرية شيماء سيف وغدير السبتي وإيمان فيصل والمذيعة ريم النجم، إذ ستكون القصة امتداداً لسابقتها مع أحداث جديدة ومغايرة وشيّقة، أبرزها تحقيق حلم أمينة، وفق إطار كوميدي.

ومن خلال تلك الاعمال التي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل فإن البعض وصفها بانها اعمال من العيار الثقيل وانها مؤشر على تنافس قوي فيما يُطرح من اعمال اخرى مقبلة.

