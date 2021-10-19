«الوطني للثقافة» وقَّع مذكرة تفاهم مع «الكويتية لفنون التصوير»

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وقّع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير في مقر المجلس وذلك بحضور الأمين العام للمجلس كامل سليمان العبدالجليل ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لفنون التصوير د. سعاد علي الحمر وبحضور أمين سر الجمعية عادل المشعل والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس د.عيسى الأنصاري.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري «إن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون يأتي لتوطيد الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية المعنية بالثقافة والفنون والآداب، والتنسيق المشترك بينهما وتفعيل كل آليات التعاون المشترك لتحقيق رؤية الكويت 2035».

كما وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أمس بروتوكول تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في مقر المجلس، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل والمدير العام لهيئة القرآن الكريم د.فهد الديحاني والوفد المرافق، والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري والأمينة العامة المساعدة لقطاع الآثار والمتاحف والشؤون الهندسية د.تهاني العدواني.

واستقبل امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل صباح أمس في مكتبه رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وبحث مجال التثقيف والتوعية مع الجمعية ودعم أنشطتها البناءة في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية في الكويت.

وقد أهدت د. العقاب درعاً تذكارية للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تكريماً لجهود الأمانة العامة للمجلس في المجهود البيئي للجمعية، وإستقبل ايضا أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العبدالجليل في مكتبه وفداً من الخطاطين الكويتيين يمثلون مجموعة «إرث» برئاسة الفنان علي البداح وعضوية أمل العنزي وعبدالله النجار، وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك مع المجلس بما يسهم في تفعيل هذا الفن ودعمه بشتى الوسائل المتاحة ولإبراز اسم الكويت في مجال الخط العربي والفنون المصاحبة.

