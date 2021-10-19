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عربيات ودوليات

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بولتون: الأوروبيون سيندمون على تعاملهم مع «طالبان»


رأى جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ان الاوروبيين تسرعوا في التعامل مع حركة «طالبان»، معربا عن اعتقاده بانهم سيندمون على ذلك. وقال بولتون في مقابلة مع قناة RT الروسية: اعتقد بوجود سؤال كبير عما اذا كانت هناك قيادات معتدلة جديدة في طالبان، ام انه الطاقم القديم الذي حكم افغانستان في التسعينيات». ولفت الى «انه من السابق لاوانه الخروج باستنتاجات نهائية، لكن البيانات حتى الان لا تشجع ولا تدل على ان قوى معتدلة قد سيطرت على طالبان، ولذلك لا يتسرع بايدن في فك تجميد الاصول الافغانية والمساعدات الانسانية حتى نتأكد»، مضيفا ان «الاوروبيين تسرعوا اكثر، واعتقد انهم سيندمون على ذلك».


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